Kahramanmaraş'ta sağlığınız için denetimler sürüyor!
Kahramanmaraş’ta maske hijyen ve mesafe kuralları denetimleri sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2020, 11:44
Polis ekiplerin kentin birçok noktasında yayalara ve araçlara yönelik denetimlerinin yanı sıra iş yeri denetimleri de gerçekleştirdi.
Ekipler maskesiz gezen vatandaşlara ikazda bulunurken daha önce ikazı olan vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.
Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kent genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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