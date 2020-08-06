Kahramanmaraş'ta "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını dün Twitter hesabından açıklamıştı. Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtmişti.

Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapılacak. Soylu, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıtanın sahada olacağına dikkat çekmişti.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşuyor.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere de ağırlık veriliyor.