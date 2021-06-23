Kahramanmaraş'ta ''Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı!

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki tatbikata, Kahramanmaraş AFAD, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, gönüllüler, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 200 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 7.3 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara sebebiyet verdiği ihbar edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sırasında, göçük alanına girmek isteyen ve ekiplerin çalışmalarına engel olan kişilere karşı emniyet personelleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Senaryo gereği deprem sonrası vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla yardım çadırlarının kurulduğu, arama kurtarma köpeği 'leon''un katıldığı tatbikatta Vali Ömer Faruk Coşkun 26 birimin gerçekleştirdiği tatbikatta yetkililerden bilgi aldı.

Alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat geçekleştirdiklerini söyledi.