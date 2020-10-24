Kahramanmaraş'ta Şahinkaya ayvasında hasat başladı!

Türkiye’nin en kaliteli ayvalarının yetiştirildiği bölgelerinden olan Kahramanmaraş’ın Şahinkayası mahallesinde, sonbahar mevsimi ile birlikte bahçe sahipleri ayvalarını hasat etmeye başladı.

Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayvalar, iriliği, rengi ve sululuğuyla dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

İşçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

İl genelinde yaklaşık bin 130 dekardan yaklaşık yıllık bin 100 ton ürün alınıyor. Kentte "sarı altın" olarak adlandırılan Şahinkaya ayvasının yüzde 70'i tüccarlar tarafından başta Rusya, Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.