Kahramanmaraş'ta sahipsiz atı itfaiye kurtardı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye itfaiyesi sadece yangın olayına müdahale ile kalmayıp çok çeşitli yardım ve kurtarma operasyonlarında da önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamda il genelinde çeşitli kurtarma operasyonları yapan ekipler geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiler.

Kahramanmaraş andırın yolu üzeri Karbasan köyü civarında 40 metrelik bir uçurum kenarında ayağı ağaca sıkışan sahibi bilinmeyen bir at ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yeniden özgürlüğüne kavuştu.