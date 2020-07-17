Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılarına operasyon!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışırken gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli serbest bırakıldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 16:21 17.07.2020, 18:07
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı araştırmada, şüphelilerin araçla Elbistan istikametine gittiklerini tespit etti. İlçe girişinde durdurulan araçta dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K. (21) ve F. K. (20) ile K.G. (19) gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada ise biri gerçek 5'i sahte 6 bileklik ele geçirildi.
Afşin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
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