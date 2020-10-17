Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkol imalat ettiği tespit edilen bir şahıs takibe alındı. Şüpheli şahsın il merkezindeki ikametine operasyon yapan polis, evin sahte içki imalathanesi olduğunu ve bu adresten piyasaya satış yapıldığını tespit etti.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2020, 01:36
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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

 Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettiği bir şahsın Yirmiikigün Mahallesindeki ikametine operasyon düzenledi. Sahte alkol imalathanesi olduğu tespit edilen adreste alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 10 şişe kaçak-sahte alkollü içki, 15 şişe anason ve viski aroması, 1 adet ölçeklendirme aleti, 1 adet alkolmetre ,8 adet enjektör,1 adet maşrapa ve 2 adet huni ele geçirildi.

Şüphelinin evinde ürettiği sahte içkileri piyasaya sattığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen sahte içkilerin insanlarda ciddi düzeyde hayati tehlikeye sokacak zehirlemeye, kan kusmaya ve devamında geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı.

Sahte içki üretip satan ve halkı zehirleyen A.R.Y. (69) isimli şahsın Emniyet Müdürlüğünde  gözaltında olduğu, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

#Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü #Kahramanmaraş #sahte içki operasyonu
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