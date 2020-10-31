Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ 31.10.2020, 17:39
Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu!

İlçeye bağlı Sarıgüzel Mahallesi Berit Dağı eteklerinde keçileri mahsur kalan Sadettin Ardıç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine il merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, dağlık alanda 6 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Kaya tırmanışı yaparak 30 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan keçiler, 4 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Keçilerine sağ salim kavuşan Sadettin Ardıç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine il merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ise, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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