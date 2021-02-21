Kahramanmaraş'ta şehidin adını taşıyan 4 yaşındaki oğluna doğum günü kutlaması

Kahramanmaraş'ta, şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adını taşıyan 4 yaşındaki oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, şehidin merkez Onikişubat ilçesinin Üngüt Mahallesi'ndeki evinde sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 4 yaşındaki Haşim Yenigül'ün doğum günü kutlamasında, anne Leyla Yenigül, aile fertleri ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman'ın katılımıyla pasta kesildiği belirtildi.

Yenigül'e hediyeler verildiği ifade edilen açıklamada, kahraman şehitlerin devlete ve millete emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edileceği vurgulandı.

Uzman Çavuş Haşim Yenigül (27) Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Eylül 2016'da şehit olmuş, 6 ay sonra doğan oğluna ismi verilmişti.