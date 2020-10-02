Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gaziler tek tek ziyaret edildi!
Büyükşehir, Gaziler Günü kapsamında başlattığı ziyaretlerini tamamladı. Şehit aileleri ve gazileri tek tek ziyaret edildi, şehir adına teşekkür belgeleri verildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 11:44 02.10.2020, 11:57
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziler Günü kapsamında başlattığı ziyaretleri tamamladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehit aileleri ile gaziler tek tek ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehir adına oluşturulan teşekkür belgeleri takdim edildi. Yapılan açıklamada, “Şehir genelinde şehit ailelerimiz ile gazilerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarını ilettik. Oluşturduğumuz teşekkür belgelerimizi verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı bir ömür diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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