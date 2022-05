Kahramanmaraş'ta şehit kardeşi ile devlet korumasında yetişen genç kız dünyaevine girdi

Diyarbakır-Lice kara yolundaki Mermer Jandarma Karakolu'na 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gökçeli'nin kardeşi Emrullah Gökçeli ile 11 yıl çocuk evlerinde kalan Selda Eren'in nikahı için Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) tören düzenlendi.

Çifti en mutlu günlerinde, şehit ailesi, Eren'in eski ev arkadaşları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya yalnız bırakmadı.



Gökçeli ve Eren çiftinin nikah şahitliğini, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile eski AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu yaptı.

Nikah töreninde, Eren'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, nikah töreninin ardından, bakanlık ve devlet olarak her zaman şehitlerin kıymetli emanetlerinin yanında olduklarını ve bununla da gurur duyduklarını söyledi.

Aile ve aile kavramının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bugün nikah akdine şahitlik ettiğimiz ve yanlarında her zaman olduğumuz şehidimizin kıymetli kardeşi Emrullah ile 11 yıl çocuk evlerimizde kalan Selda kardeşimizin nikah töreninde olmak bizleri gururlandırdı. Selda kardeşimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde büyümüş bir kardeşimiz. Bizleri de duygulandırdı ve gururlandırdı. Onların burada yuvalarının birlikteliğinin şahidi olmak ve Sayın Bakanımızın selamlarını iletmek bizler için büyük bir mutluluktur. Mesai arkadaşlarımızla, kendisiyle birlikte kalan arkadaşlarıyla bu gururu yine makamları ali olan şehidimizin kardeşiyle bir birlikteliğinin olması ayrı bir önemliydi. Gerçekten çok duygulu bir ortam. Rabbim birlikteliklerini daim, inşallah ailelerini de saadet içerisinde devam ettiği bir yuva diliyoruz."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da şehitlerin emanetlerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kahraman, "O insanlar bizlere emanet. Devletimiz her zaman yanlarında, biz de sivil toplum kuruluşları olarak gençlerimiz ve ailelerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların mutluluklarına ortak oluyoruz." diye konuştu.

Şehit babası Müslüm Gökçeli ise şehit oğlunu her zaman kalbinde yaşattığını belirterek, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.