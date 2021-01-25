Kahramanmaraş'ta şehit kızına emniyet müdüründen doğum günü sürprizi
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu’nun kızını 9. yaş gününde yalnız bırakmadı.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 02:25
Şırnak Silopi'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından 2015 yılında yola döşenen mayının patlatılması sonucu Şehit olan Polis Özel Hareket Memuru Nurettin Ademoğlu’nun kızı Zeynep Ademoğlu’nun 9. yaş günü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, doğum günü sürprizi yaptı.
Şehit Nurettin Ademoğlu’nun evini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve beraberindeki heyet, birlikte pasta kesti. Zeynep Ademoğlu’na çeşitli hediyeler takdim eden Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, birlikte bir süre sohbet etti.
Yapılan sürprizden dolayı Şehit eşi Feride Ademoğlu ise, “Böyle güzel bir günde kendilerini ve kızı Zeynep 'i yalnız bırakmadıkları için İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Yunus Karaman’a teşekkürler ederim” dedi.
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