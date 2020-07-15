Kahramanmaraş'ta şehit mezarlarına karanfil bırakıldı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Ulu Camide Mevlid-i Şerif Okutuldu.

Daha sonra şehitlik ziyaretine geçilerek Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent protokolü ve diğer ilgililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç şehitler için dua etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör duygusal anlar yaşandığı şehitlikte aksu haber mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.