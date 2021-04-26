Kahramanmaraş'ta şehit oğlunun isteği gerçekleştirildi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, silahlı saldırı sonucu şehit edilen Polis Memuru Barış Göl’ün oğlunun talebi ile çocuk parkını yeniledi.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2021, 16:33
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün oğlunun talebi üzerine çocuk parkını yeniledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün taziye ziyaretinde Barış Göl’ün oğlu tarafından iletilen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla parkta yenilemeler yapıldı.
Parkın ilk ziyaretçileri ise şehidin çocukları Osman, Yağız ve Güneş Göl oldu.
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