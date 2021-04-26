Kahramanmaraş'ta şehit oğlunun isteği gerçekleştirildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün oğlunun talebi üzerine çocuk parkını yeniledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün taziye ziyaretinde Barış Göl’ün oğlu tarafından iletilen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla parkta yenilemeler yapıldı.

Parkın ilk ziyaretçileri ise şehidin çocukları Osman, Yağız ve Güneş Göl oldu.