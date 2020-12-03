Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru için tören

Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giderken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 18:32 03.12.2020, 21:28
Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru için tören
Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru için tören

Müdürlük bahçesinde 3 çocuk babası Göl için düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit polis memurunun babası Osman, annesi Medine, eşi Gülşah, çocukları Osman (9), Aras Kaan (6), 7 aylık Gökçe Güneş ile meslektaşları ve diğer ilgililer katıldı.


Baba Osman Göl, "Ağlamayacağım. Oğlum peygamberimize komşu oldu. Oğlum kavga ederken değil oğlumu bir çakal vurdu." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Vali Coşkun, "Hiç endişe etmeyin ne gerekiyorsa yapılıyor." dedi.
Oğlunun tabutuna sarılan Osman Göl, "Oğlum sana hakkım bin kere değil yüz bin kere helal olsun. Yolun açık olsun, sen gönüllerin Barış'ıydın." diye konuştu.
Tabutun başına çocuklarıyla gelen şehidin eşi Gülşah Göl ise "Barış'ım yolun açık olsun. Sen bizi hiç üzmedin. Çocuklarım babanız bir kahraman." diye seslendi.
- Şehidin oğlu asker selamı verdi


Şehidin çocuklarından Osman, tören boyunca babasının naaşına bakarak asker selamı verdi.
Zaman zaman gözyaşı döken küçük çocuk, "Sabaha kadar deseniz de oturmayacağım. Babamı böyle uğurlayacağım. Seni seviyorum babacığım." dedi
Törende Barış Göl'ün öz geçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.
Otelden kaçan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu yaralı yakalanmış, zanlıyla irtibatlı bir kişi de gözaltına alınmıştı.

#Kahramanmaraş #şehit #şehit polis memuru için tören #Şehit polis memuru #şehit polis memuru Barış Göl
Yorumlar (0)
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:23
Öğle 12:27
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7