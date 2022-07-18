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Kahramanmaraş'ta şehit polisin 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru Eyüp Saz'ın 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 18.07.2022, 13:56 18.07.2022, 13:58
Kahramanmaraş'ta şehit polisin 1 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, 5 Mart'ta Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Saz'ın kızı Ebrar Asel için doğum günü kutlaması düzenledi.

Derneğin bahçesinde gerçekleştirilen kutlamada, Ebrar Asel için hazırlanan pasta İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun da katılımıyla kesildi.

Kutlamaya katılanlar Ebrar Asel'e hediye vererek yeni yaşını tebrik etti.

Şehidin emaneti olan kızı Ebrar Asel'in mutluluğuna ortak olmayı istediklerini belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Eyüp kardeşimiz bu vatanın güvenliği için görevi başındayken şehadete erişti. Bizim geleneğimizde inancımızda şehitlik kutsal bir mertebedir. Ama bizim milletimizin yine vazgeçilmez özelliklerinden birisi olan emanete sahip çıkma bu toprakların vazgeçilmez hususlarından birisidir. Dolayısıyla şehitlerimizi asla unutmayacağız, onların emanetleri her zaman bizlerin emaneti olacak, son nefesimize kadar o emanetlere sahip çıkacağız. Böylece belki şehitlerimize olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş oluruz. Şehadet bu milletin genlerinde olan bir şey. Hepimiz şehadet kavramını duyduğumuz zaman koşa koşa gideriz. Yani şairin de dediği gibi 'Kaderimizde şehadet varsa öyle kaderin ellerinden öperiz.' Bu milletin her ferdi aynı anlayış ve düşünce içerisinde. Tekrar milletimizin başı sağ olsun."

Anne Ayşegül Saz da kızı için düzenlenen ilk doğum günü sürprizinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

#Kahramanmaraş #şehit kızı #Doğum günü
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