Kahramanmaraş'ta Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan’ın anısına kütüphane açıldı!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan kütüphaneye şehit yakınları yardım etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin katılımlarıyla gerçekleşen açılışta komandolar kütüphanenin açılışına özel kütüphane de Şehit İsa Özkan’ın anısına kitap okudular.

Açılış sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut yaptığı açıklamada geleceğimizin nesillerinin bu değerlere sahip çıkmasını temenni ediyoruz dedi.

HABER – EMRE ATAÇ