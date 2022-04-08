Kahramanmaraş'ta şehitler dualarla anıldı

Kahramanmaraş’ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehitler için anma töreni gerçekleştirildi.

Şehitlikte düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şehit yakınlarıyla sohbet etti.



Cebeloğlu, şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Anma programına çok sayıda polis katıldı.