Kahramanmaraş'ta Şehitlik'te hüzünlü bayram

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrini yalnız bırakmadı.





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.





Şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler kabir ziyareti esnasında birbirleriyle bayramlaştı.