Kahramanmaraş'ta Şehitlik'te hüzünlü bayram
Kahramanmaraş'ta, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2021, 15:53 13.05.2021, 17:57
Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü evlatlarının kabrini yalnız bırakmadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.
Şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler kabir ziyareti esnasında birbirleriyle bayramlaştı.
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