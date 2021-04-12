Kahramanmaraş'ta şehitlik ziyaret edildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 12:13 12.04.2021, 19:29
İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ve polisler, şehitliği ziyaret ederek, Kur'an'ı Kerim okuyup, dua etti.
Erdem, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi.
Konuşmanın ardından, emniyet, jandarma ve belediye personellerinin de katılımıyla konvoy düzenlendi.
8°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Nisan 2021
|İmsak
|04:30
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|32
|63
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Gaziantep FK
|31
|50
|6. Alanyaspor
|32
|49
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|29
|60
|2. Samsunspor
|29
|57
|3. Adana Demirspor
|29
|55
|4. Altay
|29
|53
|5. Altınordu
|29
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Tuzlaspor
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|29
|32
|14. Adanaspor
|29
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|29
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|29
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|30
|36
|15. Burnley
|31
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|29
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü