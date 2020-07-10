Kahramanmaraş'ta seralarda biyoteknik mücadele ve entegre mücadele çalışmaları devam edyor!

Örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize üretim sezonu boyunca yetiştirme ve hastalıklarla mücadele konusunda teknik bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bakım, budama ve zararlılarla mücadele çalışmalarının uygulamalı yapılması sonucunda yetiştiricilerin kaliteli ve yüksek verim almaları hedeflenmiştir

GIDA İŞLETMELERİ DENETLENİYOR

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından restoran ve lokantalarda rutin gıda kontrolleri devam ediyor. Uygun olmayan işletmelere cezai işlemler uygulanıyor.

BAĞ SALKIM GÜVESİNE KARŞI ENTEGRE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yapılan alanlarında entegre mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Pazarcıkİlçemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan kurutmalık üzüm piyasada büyük beğeni kazanmakta ve İlçemiz tarımında önemli bir gelir kaynağı olarak ilk sıralarda yeralmaktadır. Haziran ayı itibarıyla üzüm bağlarında yapılan gözlemlerde bu yıl rekoltenin yüksek olması beklenmektedir.

Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz bağ üretim alanlarımızıdüzenli aralıklarla gezerek çiftçilerimizle işbirliği içerisinde verim ve kalitenin yüksek olması için çalışmalarını sürdürüyor.Çiftçilerimiz ile koordinasyon içerisinde yürütülen Entegre Mücadele çalışmalarımız sayesinde, verimde ve kalitede artış gerçekleştirilmesininyanı sıra çevre ve insan sağlığını gözeten uygulamalara da öncelik verilmektedir.

Entegre mücadele programı kapsamında bağcılığın yoğun yapıldığıilçemize bağlı YumaklıceritMahallesi ve çevre mahallelerde 15 adet, İlçe merkezi ve çevresinde 3 adet olmak üzere toplamda 18 adet eseysel çekici tuzak kurulmuştur. Üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerdekurulmuş olan 18 adet eseysel çekici tuzakların haftalık düzenli olarak kontrollerini yapan ekiplerimiz, kontroller sırasında üreticilerimiz ile bire bir görüşerek salkım güvesine karşı yapılacak olan mücadele programını planlamaktadır.

Salkım güvesinin çiçek dölü ve koruk dölü olmak üzere ilk iki dönemine karşı başarılı bir mücadele yürütülmüş olmanın yanı sıra üçüncü dölüne karşı da mücadelede başarıya ulaşabilmek için tüm çiftçilerimizin Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde hareket etmelerini rica ediyor bereketli bir sezon diliyoruz.