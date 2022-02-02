Kahramanmaraş'ta seramik çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

30.01.2022 günü gece saatlerinde deponun tel örgülerle çevrili olduğu alana girerek seramikleri çalan 4 şüpheli geldikleri araca malzemeleri yükleyerek kaçtıkları öğrenilmiş, şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri derhal harekete geçerek şüphelilerin geldikleri aracı tespit etmiş, plaka ile oynama yaparak rakam grubunu değiştiren şüpheliler çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanmıştır.

Yakalanan Mustafa G.(25), Durdu Ö. (30), Zekeriya D.(33) ve Coşkun K. (37) isimli şahısların birçok suçtan kayıtları olduğu anlaşılmış, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.