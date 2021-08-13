Kahramanmaraş'ta serbest kart’ta vize yenilemeleri başlıyor!

Vizeler, 16 Ağustos ila 29 Eylül tarihleri arasında Kahramankart İşlem Merkezleri’nin yanı sıra birçok noktadan yapılabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan Engelli Serbest Kartlarda vizeleme işlemleri başlıyor. Serbest kart tarifesi kullanan Kahramankart sahipleri, 16 Ağustos Pazartesi ile 29 Eylül Çarşamba tarihleri arasında kart vizelerini yenileyebilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın kullandığı Engelli Serbest Kahramankart’lar için yıllık vize işlemi başlıyor. Yaşanabilecek yoğunlukları engellemek adına vatandaşlarımızın durumunu gösterir güncel heyet raporlarını hazır bulundurmaları gerekmektedir. İşlemler; Bahçelievler, Elbistan ve Afşin Kahramankart İşlem Merkezlerinin yanı sıra Büyükşehir KASKİ Gişe, Ulu Camii, Tıp Fakültesi dâhil pek çok noktadan yapılabilecek” ifadeleri kullanıldı.