Kahramanmaraş'ta serinleme kaynağı Maraş dondurması!

Hava sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Kahramanmaraş’ta vatandaşların Maraş dondurmasına ilgisi arttı.

İçerisindeki süt, salep ve şeker bulunan Maraş dondurması hem serinlik hissi verirken, hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



MADO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kanbur, hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte vatandaşların serinlemek için dondurma tükettiğini belirtti.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle vatandaşların dondurma tüketiminin arttığını hatırlatan Kanbur, “Vatandaşlarımız hem vitamin alarak hem de sağlıklı bir gıda olan dondurma tüketerek serinliyorlar. Maraş dondurmasının içerisinde taze süt, salep ve şeker karışımıyla üretiyoruz. Bu yüzden dondurma yiyerek serinleyen vatandaşlarımız aynı zamanda vitamin değeri yüksek bir gıda da tüketmiş oluyorlar.” diye konuştu.



Uzmanlar ise hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde dondurma tüketiminin vücuda faydası olduğunu, süt kökenli gıda olan dondurmanın içerisindeki A ve B vitaminleri yönünden zengin olduğunu ve sıcak havalarda gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.