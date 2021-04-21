Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki çelik kapı yüklü tırın dorsesi yandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 21:14
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çelik kapı yüklü 33 BVK 06 plakalı tırın dorsesinde, Kayseri - Göksun kara yolunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Dorseden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
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