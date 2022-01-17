Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 17.01.2022, 10:08
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın etkisiyle Dulkadiroğlu ilçesindeki Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısı devrildi.
Uçan çatı parçaları kazı alanının üzerine düştü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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