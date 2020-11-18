Kahramanmaraş'ta şiir ve edebiyat rüzgârı esti!
1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında sesli şiir okuma etkinliği gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 17:57
1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında birçok etkinlik vatandaşlarla buluşturuluyor.
Onlarca şair ve yazarın kültür sanat dostlarıyla buluştuğu etkinlikler kapsamında sesli şiir okuma etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.
Bu etkinliklerden bir tanesi de birbirinden değerli şairlerin bir araya geldiği, koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olduğu kıraathanede gerçekleştirildi.
Şairler burada şiirlerini okuyarak kültür sanat dostlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.
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