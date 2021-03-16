Kahramanmaraş'ta silah kullanan kişilere yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimler tarafından yakın tarihte havaya ateş ederek magandalık yapan, çoğunluğu sabıkalı olan ve silah taşıyan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlar kapsamında, 7 kişi havaya ateş ederken veya olay çıkartırken suçüstü, 5 kişi üzerinde silah taşırken, 12 kişinin de ikametinde, aracında ve işyerinde silah yakalandı.

Şüphelilerden toplamda 27 silah ele geçirilirken, haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.