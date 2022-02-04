Kahramanmaraş'ta silah taşımak yasaklandı!

Bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılını kutlayan Kahramanmaraş’ta Valilik, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında meskun mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınmasını yasakladı.