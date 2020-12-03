Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma!

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptandı. Bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Yaralanan iki polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Otelden kaçan zanlının yakalanması için şehrin giriş ve çıkışları kontrol noktalarıyla kapatıldı, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapıldı.

- Av malzemeleri satılan iş yerinden mermi alırken yakalandı

Ekipler, zanlı M.K'yı, Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.