Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Merkez Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 21.09.2020, 09:34 21.09.2020, 19:20
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Ö.E.K, aralarında husumet bulunan M.Y. ile Serintepe Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Ö.E.K. sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlı M.Y. ise Onikişubat Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

#Kahramanmaraş #silahlı kavga #Aksu Haber #aksu tv haber
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