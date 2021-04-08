Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2021, 17:08 08.04.2021, 17:52
Alınan bilgiye göre, Mağralı Mahallesi'nde Ömer E. (23) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında Ömer E'ye av tüfeğiyle ateş eden kişi otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.
Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Nisan 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:01
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|31
|67
|2. Fenerbahçe
|31
|62
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Alanyaspor
|32
|49
|6. Hatayspor
|31
|49
|7. Karagümrük
|32
|48
|8. Gaziantep FK
|30
|47
|9. Sivasspor
|31
|44
|10. Göztepe
|32
|43
|11. Konyaspor
|31
|40
|12. Antalyaspor
|32
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Ankaragücü
|31
|33
|16. Başakşehir
|31
|33
|17. Kayserispor
|31
|33
|18. Malatyaspor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|31
|31
|20. Erzurumspor
|32
|28
|21. Denizlispor
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|29
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü