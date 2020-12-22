Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga sırasında bir kişi tabancayla yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2020, 09:35
Alınan bilgiye göre, Akçakoyunlu Mahallesi'nde M.K, evinin önünde arkadaşı A.S. ile buluştu.
Bir süre konuşmanın ardından ikilinin arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S. tabancayla M.K'yi bacağından yaraladı.
Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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