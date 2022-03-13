Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 09:32
Şazi Bey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, İ.U'nun (50) tabancayla vurularak yaralandığını, şüpheli E.A'nın (45) ise kaçtığını tespit etti.
İ.U. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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