Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Şazi Bey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, İ.U'nun (50) tabancayla vurularak yaralandığını, şüpheli E.A'nın (45) ise kaçtığını tespit etti.

İ.U. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.