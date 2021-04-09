Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırı da bir kişi yaralandı!
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 18:16 09.04.2021, 22:28
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, M.S. (51) ile Ö.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K. yanındaki tabancayla M.S'ye ateşe edip kaçtı.
Bacağından yaralanan M.S, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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