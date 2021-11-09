Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 18:47
Kayabaşı Mahallesi Amasyalılar Caddesinde yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.M. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgedeki güvenlik güçleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.E'yi gözaltına aldı.
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