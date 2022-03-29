Kahramanmaraş'ta silahlı şüpheliye bekçinin müdahalesi görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elindeki silahla çevreyi rahatsız eden şüpheliye bekçinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.03.2022, 14:09 29.03.2022, 16:27
Yenişehir Mahallesi'nde H.Y'nin elindeki tüfekle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan H.Y, ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.
İşlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan, bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin çevreye rahatsızlık veren şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Görüntüde, şüphelinin arkasından dolaşan bir bekçinin tüfeğe tekme atması ve silahın yere düşmesinin ardından zanlıyı yakalaması yer alıyor.
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