Kahramanmaraş'ta sınavın yapılacağı günlerde saat 15:00’a kadar öğrencilere ücretsiz ulaşım

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri bu hafta sonu yks sınavı yapılacak öğrencilerin temas edebileceği alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sınava girecek tüm öğrencilere toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Bu hafta sonu YKS Sınavına girecek tüm öğrencilerimize toplu taşıma araçlarımız saat 15.00’e kadar ücretsizdir. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve özel halk otobüsleri sınava girecek öğrencileri saat 15.00’e kadar ücretsiz taşıyacaklar. Saat 15.00’den sonra ise normal akış süreci devam edecektir” denilerek bilgi verildi