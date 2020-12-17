Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş-Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.