Kahramanmaraş'ta sis etkili oluyor!
Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 10:36
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis nedeniyle Kahramanmaraş-Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları için uyarıda bulundu.
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