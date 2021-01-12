Kahramanmaraş'ta sivil ve resmi ekipler denetim noktaları oluşturdu!

Yayalara yol vermeyerek ihlal yapan sürücülere uyarılar yapıldı.

Sivil ekipleri bir nokta da takipte kalırken resmi ekipler ise cezai işlem uyguladı.

Bu tür denetimlerin amacı ise trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işaret veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını verilmesinin zorunlu hale gelmesi.