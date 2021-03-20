Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından bilgisayar çalan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından dizüstü bilgisayar çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2021, 21:31
Dün Yusuflar Mahallesi'ndeki siyasi parti binasından dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yakalanan S. Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün hırsızlık olayının ardından binada yaptıkları incelemede zanlıyı ayakkabı izinden tespit ederek yakalamıştı.
9°
açık
Namaz Vakti 20 Mart 2021
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Rizespor
|29
|34
|13. Konyaspor
|28
|33
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Ankaragücü
|29
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|27
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|26
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|28
|60
|3. Barcelona
|27
|59
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|27
|23
|20. Huesca
|28
|21