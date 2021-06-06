Kahramanmaraş'ta şok uygulama!

Kontroller esnasında 1 araçtan ruhsatsız tabanca ve bir çok mermi elde edilmiş, ayrıca durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde narkotik madde ele geçirildi.

Bir şahsın da Hırsızlık Suçundan 3 Yıl 9 Ay ceza ile arandığı tespit edilip Emniyette gözaltına alındığı öğrenildi.

Kuralları ihlal eden bir araç sürücüsüne 314 TL para cezası uygulanmış olup, 2 şahsada pandemi kurallarını ihlalden işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin şok halinde zamansız yaptığı bu uygulamarın vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak yolunda ara ara yapılacağı bilgisi edinildi.