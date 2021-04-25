Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında pes dedirten görüntüler!
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde iki sürücü sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ile yarış yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2021, 11:35
Mahalle sakininin çektiği video ise sosyal medyada büyük tepki topladı.
Kısıtlamayı delerek eğlence yaptıklarını sanan gençler canlarınıda hiçe sayarak yarış yapmaya devam ettiler.
Korkulanın olmadığı yarışta sürücüler kısa sürede ortadan kayboldu.
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