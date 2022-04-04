Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları için etkinlik!

Sokak hayvanı’ terimi, şehirlerde veya başka yerleşim yerlerinde başıboş olarak hayatlarını sürdürmeye çalışan hayvanlar için kullanılıyor.



Her yıl 4 Nisan günü de tüm dünyada, yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan bu sokak hayvanlarının korunma, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’ olarak kutlanıyor.



Kahramanmaraş’ta bazı vatandaşlar bir araya gelerek 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında sokakta bulunan hayvanların besledi.