Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı

MARTI Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Akben ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen mama dağıtımı, hayvanların yoğun olduğu ve mama, yem bulma ihtimallerinin kısıtlı olduğu bölgelerde öncelikli olarak gerçekleştirildi.

Dernek adına açıklama yapan Feyza Akben, sokağa çıkma kısıtlamasında insanların evde olması dolayısıyla, sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Akben, "Hayvanların mama veya su bulamayacağı, şehre kısmen uzak ancak yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelerde herkes evinini önüne bir kap yem, bir de su bıraksa çok güzel olur. Lütfen onları unutmayalım. Kent merkezinde de Belediyenin yaptırdığı kulübüler var. Oralara mamaları bırakıyoruz. Bir süre sonra alışınca, hayvanlar sürekli gelip oradan mamalarını yiyor." dedi.