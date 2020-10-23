Kahramanmaraş'ta sokak satıcısı uyuşturucu torbacılarına yönelik operasyon! 4 gözaltı
Kahramanmaraş Polisi tarafından sokak satıcısı uyuşturucu torbacılarına yönelik operasyon yapıldı.
İl merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda paketler halinde uyuşturucu, ruhsatsız silah, sallama tabir edilen bıçak ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hasas terazi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu madde satan silahlı ve bıçaklı şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonrası İl merkezinde Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 4 adrese operasyon yapıldı.
Torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen A.Ö.(26), G.K.(26), N.A.(26) ve H.U. (22) isimli şahıslar polis tarafından yakalandı. Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde satışa hazır paketler halinde
metamfetamin, bonzai, 1 adet Hassas Terazi, Paketleme malzemeleri, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 Adet Sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi.
Adlieyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol alıken, A.Ö. ve G.K. isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
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