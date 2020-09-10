Kahramanmaraş'ta 'Sokak temizliği' operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 10.09.2020, 09:33
115
Kahramanmaraş'ta 'Sokak temizliği' operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik "Sokak temizliği" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu alışverişi esnasında 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu hap, bonzai ve metamfetamin ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Y.Ç. (38), E.İ. (33), M.C.E. (23), M.Y. (23) ile V.D. (25) tutuklandı.

#Kahramanmaraş #Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü #tutuklama #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
38°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:34
İkindi 16:08
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0