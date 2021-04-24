Kahramanmaraş'ta sokak ve caddelerde sessizlik hâkim oldu

Salgın tedbirleri çerçevesinde 25 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, 22 Nisan’da saat 19.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş’ta sessizlik hâkim oldu.

Özellikle tarihi ulu cami ve kapalı çarşı gibi mekânlarda akşam 19:00’dan sonra kimsenin olmaması ıssız görüntülere neden oldu.

Polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hâkim oldu.