Kahramanmaraş'ta sokak ve caddelerde sessizlik hâkim oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hâkim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2021, 11:35 24.04.2021, 11:43
Salgın tedbirleri çerçevesinde 25 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, 22 Nisan’da saat 19.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş’ta sessizlik hâkim oldu.
Özellikle tarihi ulu cami ve kapalı çarşı gibi mekânlarda akşam 19:00’dan sonra kimsenin olmaması ıssız görüntülere neden oldu.
Polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hâkim oldu.
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