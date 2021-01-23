Kahramanmaraş'ta sokaktaki canlar unutulmadı
Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu günlerde sokak hayvanları için besleme ünitelerine ve yuvalara mama bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 17:54 24.01.2021, 12:27
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışının şehir genelinde etkili olduğu günlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine mama bırakıldı. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerce beslenme ünitelerinin yanı sıra Büyükşehir tarafından yapılan “Kedi Evleri” ve köpek kulübeleri de mama ve su bırakılan yerler arasındaydı.
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